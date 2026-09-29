Un ataque armado contra un autobús extraurbano que circulaba por la Ruta al Pacífico dejó dos pasajeros fallecidos y una mujer herida, luego de que la unidad recibiera varios disparos.

Tras el ataque, el autobús Esmeralda terminó detenido dentro de una estación de servicio ubicada en el kilómetro 22, donde fueron atendidas las personas afectadas.

Identifican a los pasajeros fallecidos

Las víctimas mortales fueron identificadas como Viviana Palacios del Cid, de 32 años, residente de Amatitlán, quien falleció dentro del bus, mientras que Mario Rancho Raway, de 56 años, residente de Palín, Escuintla, falleció fuera de la unidad. Aparentemente, intentó salir del autobús, pero quedó desvanecido en el exterior.

Ambos viajaban como pasajeros en el autobús y fallecieron debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego durante el ataque.

En el mismo hecho resultó herida una mujer de entre 28 y 30 años, quien fue trasladada al centro de Especialidades de Villa Nueva para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el autobús?

De manera preliminar, personas que se movilizaban por el sector indicaron que el ataque habría ocurrido unos 500 metros antes de donde finalmente quedó detenido el autobús.

Según esa versión, un hombre habría salido de un área oscura y disparado en repetidas ocasiones contra la unidad de transporte extraurbano.

Por el momento se desconoce cómo escapó el atacante y tampoco se ha establecido oficialmente cuál fue el móvil del ataque contra el autobús.

Autoridades investigan el ataque

La Policía Nacional Civil (PNC) resguardó el lugar para preservar la escena y facilitar las diligencias correspondientes del Ministerio Público (MP).

Las autoridades deberán procesar el autobús y recopilar los indicios que permitan establecer cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.

La investigación también deberá determinar si el ataque estaba dirigido contra alguna persona en particular y cuál habría sido el objetivo del agresor.