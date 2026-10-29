Un ataque armado se registró en la 2.ª avenida y 7.ª calle de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, donde un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida.

Bomberos Municipales se presentaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el hombre se movilizaba en una motocicleta.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.