Un incidente armado se registró en horas de la noche del martes 23 de septiembre, en el kilómetro 70 de la ruta al Atlántico, dejando como saldo a una persona fallecida y otra herida.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba múltiples impactos de bala.

Posteriormente, fue trasladado hacia un centro asistencial, mientras que en la escena quedó el cuerpo sin vida de otro hombre que no pudo ser identificado.

La Policía Nacional Civil quedó a cargo del lugar para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables.