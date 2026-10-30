Un hombre resultó herido de bala luego de ser localizado dentro de un vehículo en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco. El hecho armado movilizó a los Bomberos Municipales, quienes acudieron al lugar para brindarle asistencia.

Los técnicos en urgencias médicas le proporcionaron atención prehospitalaria y, debido a la gravedad de las heridas y la inestabilidad de sus signos vitales, lo trasladaron de emergencia al Hospital General San Juan de Dios. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad de la víctima.

Por su parte, las autoridades mantienen firmes las acciones de seguridad y prevención en distintos lugares del país, mediante operativos y patrullajes para prevenir hechos delictivos, atender emergencias y dar seguimiento a los casos de violencia.