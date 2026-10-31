Un ataque armado se registró en la intersección de la 20 avenida y 2a. calle de la zona 6 de la ciudad de Guatemala, donde una mujer perdió la vida tras sufrir múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, las unidades de emergencia fueron alertadas sobre el incidente y se desplazaron de inmediato al lugar para atender a las personas afectadas.

Mujer murió en el lugar del ataque:

Al llegar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a una mujer con múltiples heridas de bala, por lo que realizaron las maniobras de reanimación correspondientes. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal bomberil, no fue posible restablecer sus signos vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Además de la víctima, varias personas que se encontraban en las inmediaciones sufrieron crisis nerviosa debido a lo ocurrido. Los socorristas les brindaron atención inicial.

Autoridades investigan el ataque:

Tras el incidente, las autoridades competentes acudieron al sector para coordinar el procedimiento e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado y dar con los responsables.

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