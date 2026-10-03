Una mujer de 41 años murió tras resultar herida por proyectiles de arma de fuego en la 14 calle y 9a avenida, colonia Castillo Lara, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, varias llamadas ingresaron a la línea de emergencia 123, alertando sobre una persona herida en el sector.

Al llegar al lugar, los Técnicos en Urgencias Médicas localizaron a la mujer, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. Tras realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que carecía de signos vitales.

La Policía Nacional Civil (PNC) fue notificada y quedó a cargo del resguardo de la escena, mientras se realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el ataque.

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