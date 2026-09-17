Un ataque armado registrado dentro de un local del Mercado San Martín, zona 6 capitalina, dejó un hombre fallecido y otra persona herida por proyectiles de arma de fuego.

El hecho ocurrió en la Segunda Calle y 18 avenida, donde Bomberos Voluntarios acudieron tras recibir la alerta la tarde de este jueves 17 de septiembre.

Hombre murió dentro de un local comercial

Los socorristas localizaron dentro del establecimiento a un hombre de aproximadamente 25 años, quien presentaba heridas provocadas por arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

La víctima no ha sido identificada por las autoridades. Al momento del ataque vestía una pantaloneta con la bandera de Estados Unidos y tenis de color blanco.

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas en la escena, fue localizado un solo casquillo de bala dentro del establecimiento donde ocurrió el ataque armado.

Ministerio Público investiga el ataque

El Ministerio Público (MP) inició las diligencias correspondientes para recolectar evidencias y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque dentro del mercado.

Según la información disponible, el hecho ocurrió cerca de una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, los responsables huyeron del lugar y no se reportaron capturas.

Además del hombre fallecido, otra persona resultó herida por arma de fuego durante el incidente y recibió atención tras el ataque registrado dentro de los alrededores del mercado.

Un ataque armado se registró este jueves en la 18 avenida y 2a calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, donde un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida.



Vía Génesis Rivas pic.twitter.com/GSMNaPrmG2 — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) September 17, 2026

Las autoridades deberán establecer la identidad de la víctima mortal, así como determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y quiénes participaron en el hecho.

El MP continuará con el procesamiento de la escena para recopilar indicios que permitan avanzar en la investigación y esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, no se han reportado personas capturadas relacionadas con el ataque armado.