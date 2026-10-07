Un ataque armado se registró en contra de una conductora en la Avenida Elena zona 3 con dirección hacia el Anillo Periférico.
Los Cuerpos de socorro estabilizaron a una mujer que presentaba heridas y la trasladaron al Hospital San Juan de Dios. La víctima fue identificada preliminarmente como María Estefani Chocojay Ruano de Vin.
Las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas. El informe preliminar no detalla cómo ocurrió el hecho, ni proporciona información sobre posibles responsables o el móvil del ataque.