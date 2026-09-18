Un ataque armado ocurrido en la Calle Corona y 9 avenida, Ciudad Real 1, zona 12 de Villa Nueva, dejó muerto a un hombre de aproximadamente 30 años.

Técnicos en Urgencias Médicas de los Bomberos Voluntarios de la 78 Compañía acudieron al lugar y localizaron a la víctima sobre la acera, con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Hombre muere tras ataque en Ciudad Real 1

Los socorristas evaluaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, informaron del fallecimiento a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La víctima no ha sido identificada. Entre los datos proporcionados se encuentra que medía aproximadamente 1.60 metros, tenía complexión regular, cabello lacio negro, cara redonda y nariz chata.

Al momento del ataque vestía pantalón de lona azul, chumpa negra, playera tipo polo azul marino y zapatos industriales de color café. También llevaba una mochila negra.

Dos individuos habrían cometido el ataque

Información preliminar proporcionada por curiosos señala que dos individuos vestidos de negro llegaron al sector a bordo de una motocicleta negra.

Según esta versión, los sujetos portaban un arma de fuego y dispararon contra el hombre sin mediar palabra. Después del ataque, ambos escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Las características de los posibles responsables aún son limitadas y deberán ser confirmadas por las autoridades como parte de la investigación.

🚨ATAQUE ARMADO🚨



📍Calle corona 9av. Ciudad Real zona 12 Villa Nueva



✒️Un hombre muere a consecuencia de varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego bomberos #78Cia hacen espera de las autoridades competentes #75añosCVB pic.twitter.com/h2xgqkCONe — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 19, 2026

La escena deberá ser procesada por el Ministerio Público (MP), que tendrá a su cargo la recopilación de indicios para establecer cómo ocurrió el ataque y avanzar en la identificación de la víctima y de los responsables.