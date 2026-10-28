Un hombre falleció y otro resultó herido durante un ataque armado ocurrido en la 11 calle y 0 avenida de la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Ambos presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras recibir las alertas de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales movilizaron varias unidades con Técnicos en Urgencias Médicas. Al llegar, localizaron a los dos hombres con múltiples heridas de bala.

Un hombre fue trasladado al Hospital Roosevelt

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Uno de los hombres fue estabilizado por los paramédicos y trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo atención médica.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad del herido ni sobre su estado de salud después de su ingreso al centro asistencial.

Víctima mortal tenía aproximadamente 35 años

En el lugar del ataque quedó un hombre de aproximadamente 35 años, quien falleció a consecuencia de las múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por ahora, no se ha informado sobre la identidad de la víctima mortal ni sobre las circunstancias que originaron el ataque armado.

Autoridades realizarán las diligencias correspondientes

Las autoridades fueron notificadas y quedaron a cargo de la escena para efectuar los procedimientos de rigor e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre posibles responsables ni sobre el móvil del ataque registrado en este sector de la zona 14.