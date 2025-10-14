Un nuevo hecho de violencia se registró en la 12 calle y 20 avenida de la colonia Paraíso 1, zona 18 de la ciudad de Guatemala, donde una pareja que se desplazaba a bordo de una motocicleta fue atacada a balazos por desconocidos.

De acuerdo con los primeros reportes de los Bomberos Voluntarios, el ataque ocurrió durante la tarde de este martes 14 de octubre. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a dos personas con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Identifican a las víctimas del hecho

En el lugar falleció Eddy Estuardo Godínez Chávez, de 21 años, quien presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Su deceso fue confirmado por los paramédicos al momento de su evaluación.

La acompañante, identificada como Karla Yanira Canté Canté, de 22 años, fue trasladada de emergencia al Hospital General San Juan de Dios con heridas de bala en varias partes del cuerpo. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Las autoridades policiales acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y testimonios que permitan identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.