Un ataque armado se registró en la zona 3 del municipio de Fraijanes, dejando como resultado a una persona de sexo masculino fallecida en el lugar, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Socorristas de la estación local acudieron al punto y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su evaluación. La persona fue identificada como Tommy Rodríguez. El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta y el interior de una venta de celulares del sector.



Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el ataque, por lo que los bomberos procedieron a notificar a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), quienes quedaron a cargo de la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes.