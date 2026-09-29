Conductores que circulaban por el Bulevar Liberación reportaron a la línea de emergencia 123 varias detonaciones de arma de fuego, por lo que Bomberos Municipales desplazaron unidades al lugar.

Al llegar, los Bomberos Municipales encontraron dentro de un vehículo a un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba múltiples heridas de bala. Aún no ha sido identificado.

Lea también: Ataque armado cobra la vida de un hombre en Bulevar Rafael Landívar, zona 16

Los socorristas realizaron maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos, confirmaron que la víctima había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades fueron notificadas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.