Un ataque armado registrado este miércoles en la calzada Roosevelt y 1.ª avenida, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, dejó como resultado una persona fallecida y otra herida.

De acuerdo con información preliminar, el hecho derivó en una colisión en la que estuvieron involucrados un automóvil, un cabezal y una motocicleta. Bomberos Municipales acudieron al lugar y localizaron a una persona sin vida que presentaba politraumatismo. La víctima se movilizaba en una motocicleta.

En el mismo sector, los socorristas atendieron al conductor de un vehículo, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Herido fue trasladado al IGSS

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

En la escena también fue localizado un objeto que preliminarmente podría tratarse de un arma de fuego.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) resguardaron el área mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias exactas del incidente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la identidad de las personas involucradas.