Un hombre resultó herido luego de ser atacado con arma de fuego en el redondel de la colonia El Limón, zona 18. La emergencia fue reportada a la línea 123 de los Bomberos Municipales, quienes movilizaron unidades al lugar.

A su llegada, los Técnicos en Urgencias Médicas localizaron al hombre con varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lograron estabilizarlo.

De acuerdo con lo manifestado por el afectado, sujetos desconocidos lo habrían atacado y posteriormente escaparon del sector. Tras recibir atención inicial, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó bajo el cuidado de los médicos de turno.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas sobre el hecho y realizarán las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del ataque y dar seguimiento a la investigación.