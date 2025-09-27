El Atlético de Madrid vivió una tarde de ensueño en el Metropolitano tras imponerse por 5-2 al Real Madrid en el derbi capitalino, correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga. Los merengues llegaron como líderes invictos con paso perfecto, pero se marcharon con su primera derrota del curso.

La gran figura del encuentro fue Julián Álvarez, autor de un doblete, mientras que Le Normand, Sorloth y Griezmann completaron la goleada rojiblanca. Por el lado blanco, Mbappé y Arda Güler habían dado momentáneamente la ventaja a su equipo en la primera parte.

El partido arrancó con gran intensidad. El Atlético golpeó primero al minuto 14 con un tanto de Le Normand, aunque la reacción blanca fue inmediata: Mbappé empató al 26’ y poco después Güler puso el 1-2. Cuando parecía que el Madrid se iba al descanso en ventaja, Sorloth apareció con un certero cabezazo para igualar 2-2 justo antes del entretiempo.

En el complemento, el dominio fue absoluto del conjunto de Simeone. Un penalti cometido por Güler permitió a Álvarez adelantar a los colchoneros al 51’, y el argentino volvió a brillar al 63’ con un impecable tiro libre que significó el 4-2. Ya en el tiempo añadido, un veloz contragolpe culminado por Griezmann selló el definitivo 5-2 ante un Real Madrid que no encontró respuestas.

La victoria supone un gran impulso para el Atlético, que escala hasta la cuarta posición con 12 puntos, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada. En cambio, el Real Madrid, que llegaba líder con 18 unidades en seis partidos, perdió el invicto y podría ceder la cima si el Barcelona derrota a la Real Sociedad.