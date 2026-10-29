Una pareja de adultos mayores resultó herida tras ser atropellada cuando se conducía en motocicleta por la zona 4 de Tecpán, Chimaltenango, en la bajada del aserradero Ajuchán hacia el estadio. El vehículo involucrado continuó su marcha y el conductor se dio a la fuga.

Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a ambas personas, quienes presentaban traumas en distintas regiones del cuerpo.

Debido a las lesiones, el hombre y la mujer fueron trasladados a la emergencia del Hospital General de Tecpán para recibir atención médica.