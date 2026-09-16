Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría de Escuintla capturaron en flagrancia a tres hombres que presuntamente se hacían pasar por investigadores de la institución, logrando además liberar a un hombre de 50 años que era trasladado contra su voluntad.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 53.5 de la antigua ruta Palín-Escuintla, donde los sospechosos se movilizaban en una camioneta Chevrolet blanca de modelo reciente.

En Flagrancia



Capturan a tres presuntos secuestradores que se hacían pasar por investigadores de la PNC



Víctima es liberada, y entre los detenidos hay un colombiano pic.twitter.com/QWyPZZ2NKS — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 16, 2026

Víctima era trasladada en el vehículo

Dentro del automóvil, los agentes localizaron a la víctima, quien era trasladada bajo el supuesto de una orden de aprehensión.

Según la información proporcionada, los sospechosos pretendían privarlo de su libertad para posteriormente exigir una recompensa. La intervención de los agentes permitió neutralizar a los hombres y poner a salvo al afectado.

Durante la inspección fueron localizados pasamontañas, gorras, chalecos, grilletes y documentación presuntamente falsa con logotipos de Gobernación, además de implementos similares a los utilizados por investigadores policiales.

Tras consultar la base de datos institucional, la PNC estableció que ninguno de los capturados pertenece ni ha pertenecido a la institución.

Tres personas fueron capturadas

Los detenidos fueron identificados como Ramón Zet Subuyuj, de 50 años; Antonio Enrique Posadas Alvarado, de 43, quien registra antecedentes por robo y allanamiento; y el ciudadano colombiano Jhon Fredy Torres, de 50 años, alias “El Comandante”.

La víctima fue liberada sana y salva, mientras que los tres capturados fueron puestos a disposición del juez competente para enfrentar los procesos correspondientes.