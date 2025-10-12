Este domingo 12 de octubre, el director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, confirmó la fuga de 20 privados de libertad del centro carcelario Fraijanes II, quienes serían integrantes de la pandilla “Barrio 18”.

De acuerdo con la información oficial, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que los reos cumplan sus condenas en el sistema penitenciario.

Debido a la situación, las autoridades presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y realizan un operativo conjunto con agentes de Dipanda, DEIC, SP y PNC para lograr la recaptura de los fugados.

Asimismo, se informó que se investigará si existió algún tipo de complicidad interna para deducir responsabilidades. El Ministerio de Gobernación ampliará los detalles en un informe oficial, ya que el caso permanece en desarrollo.