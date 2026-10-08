La atención a la emergencia en Villa Hermosa I, San Miguel Petapa, contará con una hoja de ruta que establece acciones y plazos para las instituciones involucradas.

Los acuerdos surgieron de una reunión con autoridades municipales, coordinada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), ante las afectaciones provocadas por la crecida del río Pinula y las lluvias recientes.

Para atender de manera coordinada la emergencia registrada en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, esta mañana se desarrolló en la SE-CONRED la primera reunión de la Mesa Multisectorial de la CODRED del departamento de Guatemala, liderada por el Gobernador Departamental. Durante la reunión, las instituciones articularon acciones para la rehabilitación de la ruta y, principalmente, a salvaguardar la vida de la población del municipio. — CONRED (@ConredGuatemala) October 6, 2026

Definen plazos para evaluar daños

Entre las primeras medidas se contempla completar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en un plazo de dos días.

Asimismo, se estableció un periodo estimado de siete días para realizar los análisis de las viviendas afectadas y determinar sus condiciones.

Carlos Mendoza, titular de Segeplan, explicó que la declaratoria de alerta roja por parte de la Municipalidad de San Miguel Petapa permitió activar el sistema de respuesta y establecer las responsabilidades de cada institución, de acuerdo con sus competencias.

Inspeccionarán el puente Pinula

En el caso del puente Pinula, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) realizará una inspección y los estudios estructurales correspondientes. Estos trabajos requerirán un plazo mayor debido a las condiciones de la infraestructura.

Las autoridades también informaron que se activaron acciones de seguridad ciudadana bajo la coordinación de la Gobernación Departamental de Guatemala, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) apoyará con el levantamiento del Registro Social de Hogares (RSH), con el objetivo de identificar a las familias afectadas.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) facilitará estudios de suelo como parte de las acciones para evaluar las condiciones del área y contribuir a la atención de la emergencia.

Las instituciones continuarán coordinando las intervenciones mientras se mantienen las condiciones de riesgo en Villa Hermosa I.