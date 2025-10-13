La mañana de este lunes 13 de octubre se reportó la recaptura de uno de los 20 reclusos que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II.

De acuerdo con la información, un ciudadano guatemalteco dio aviso a las autoridades sobre el paradero del sospechoso, identificado como Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, quien se desplazaba a bordo de un taxi.

Agentes de la Policía Nacional Civil atendieron la denuncia y lograron detener al peligroso pandillero, junto con otro hombre y una mujer, quienes intentaron darse nuevamente a la fuga. Sin embargo, fueron interceptados gracias a un operativo que frustró su huida.

El hecho ocurrió en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Por ahora, las autoridades continúan con la búsqueda de los demás reclusos que lograron evadir la seguridad del centro carcelario.