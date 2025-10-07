La Superintendencia de Bancos (SIB), dio a conocer que el cierre se debe al asueto por el Día de la Raza o Día de la Resistencia Indígena, que se conmemora el (12 de octubre) y por lo cual cerrarán el lunes 13 de octubre.

La (SIB), informa que el listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante el asueto podrá consultarse el viernes 10 de octubre en su sitio web: www.sib.gob.gt.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala SIB anunció la noticia a través de un comunicado de prensa. Indicaron que la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras puedan cerrar el 13 de octubre.

Asimismo, las oficinas de la superentendía de Bancos estarán cerradas, así como otras instituciones del estado. Esto podrá consultarse en los próximos días en el sitio web.