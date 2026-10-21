Los trabajos para mejorar la conexión vial del puente Bailey, ubicado en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, continúan con la colocación de asfalto en sus accesos, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La estructura modular fue instalada en el sector donde anteriormente se encontraba el puente Huijó, en el municipio de Usumatlán, Zacapa, con el propósito de mantener la conectividad y facilitar el desplazamiento vehicular en este tramo de una de las principales rutas de transporte del país.

De acuerdo con el CIV, las labores se concentran en el mejoramiento de las áreas de ingreso y salida del puente, donde se coloca asfalto para optimizar las condiciones de circulación y permitir un tránsito más fluido para los conductores que utilizan esta vía.

Mientras avanzan los trabajos, los automovilistas deben tomar en cuenta las condiciones actuales del paso y atender las indicaciones correspondientes en el sector. Estas acciones buscan mejorar la conexión vial en el área donde se encuentra instalada la estructura provisional.



En tanto, las labores continúan en el sector, el tránsito vehicular se mantiene habilitado por el badén ubicado a un costado del puente Bailey. Por ello, se recomienda a los conductores tomar precauciones al circular por el área y respetar las indicaciones viales para evitar inconvenientes durante su recorrido.