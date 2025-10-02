Un hombre fue atacado a balazos este jueves frente a una vivienda en zona 3 de Tecpán. Vecinos comentaron que al escuchar los disparos salieron a ver qué ocurría y encontraron a víctima tirada sobre la calle junto a su motocicleta.

Los Bomberos Municipales Departamentales, acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios. El paciente presentaba múltiples heridas por arma de fuego.

Fue estabilizado y trasladado en estado delicado al Hospital Nacional de Tecpán.

Hasta ahora se desconoce la causa de este hecho armado y será el Ministerio Público (MP), quien investigue este suceso.