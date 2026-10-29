Un hombre fue herido por arma de fuego durante la mañana de este jueves en el kilómetro 13.5 de la ruta a Muxbal, ubicada en la antigua carretera a El Salvador.

Tras recibir el aviso de la emergencia, Bomberos Voluntarios acudieron al sector, donde brindaron asistencia prehospitalaria a la víctima. Luego de estabilizarla, la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias del incidente para determinar si el hombre fue víctima de un intento de asalto o si se trató de un ataque directo.