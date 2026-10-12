Un ataque armado registrado en la zona 3 de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, dejó a un hombre fallecido y una mujer herida dentro de un establecimiento comercial.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluaron a las dos personas afectadas, quienes presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

🚨 Un ataque armado dentro de una tienda de conveniencia, ubicada en la 1.ª calle de la zona 3 de Santiago Sacatepéquez, dejó una persona fallecida y una mujer herida de bala.



Bomberos Municipales Departamentales atendieron a una mujer y la trasladaron al Hospital Nacional de… pic.twitter.com/rP18eDnuwO — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 13, 2026

Identifican al hombre fallecido dentro de una tienda

La víctima mortal fue identificada como Isaías Soch Churrunel, de aproximadamente 34 años, quien fue localizado dentro de una tienda con múltiples heridas de bala.

Tras la evaluación correspondiente, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y notificaron a las autoridades para las diligencias de rigor.

Mujer herida fue trasladada a un hospital

En el mismo hecho resultó herida Marta Yucute Sicajau, de 37 años, quien presentaba una lesión provocada por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo.

Los Bomberos Municipales Departamentales le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial de Antigua Guatemala para recibir tratamiento médico.

De acuerdo con información preliminar, ambas personas serían esposos. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el ataque todavía no han sido establecidas.

Autoridades investigan el ataque armado

Las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes en la escena y recabar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se ha informado sobre posibles responsables. La investigación deberá establecer cómo ocurrió el hecho y qué lo habría provocado.