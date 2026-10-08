Un ataque armado registrado en la 1.ª avenida de Jocotales, Chinautla, zona 6, dejó a un hombre fallecido sobre la vía pública, frente al Instituto Inbach.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar a la víctima, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Hombre falleció por heridas de bala

Al llegar a la escena, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se indicó que tenía aproximadamente 30 años.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado en este sector de Jocotales.

Autoridades realizarán las diligencias

Tras confirmar el fallecimiento, los Bomberos Voluntarios coordinaron la presencia de las autoridades competentes para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Se espera la llegada de las autoridades para realizar las diligencias de rigor y recabar indicios que permitan avanzar en la investigación del hecho.