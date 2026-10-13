Un ataque armado registrado en la 28 calle A y 13 avenida, colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, dejó a una mujer fallecida y un hombre herido.

Bomberos Municipales fueron alertados sobre el hecho y movilizaron unidades al lugar para atender a las víctimas, quienes presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Hombre herido fue trasladado al Hospital Roosevelt

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba heridas de bala y necesitaba atención médica.

Los Técnicos en Urgencias Médicas le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir tratamiento por las lesiones sufridas.

Mujer falleció por múltiples heridas de bala

En el mismo lugar, los socorristas evaluaron a una mujer de aproximadamente 39 años, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras la evaluación correspondiente, los elementos del Casco Rojo confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades sobre el fallecimiento.

Autoridades investigan el hecho armado

Agentes de las autoridades correspondientes se presentaron en la escena para realizar las diligencias de ley y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del ataque.

Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de las víctimas ni se han establecido las causas del hecho. Las investigaciones deberán determinar cómo ocurrió el ataque y qué lo habría provocado.