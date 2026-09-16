Un hombre murió tras ser herido con proyectiles de arma de fuego en la tercera avenida y novena calle de Siquinalá, Escuintla, donde Bomberos Voluntarios acudieron para atender la emergencia.

Los socorristas de la 41 compañía localizaron a la víctima con graves heridas provocadas por arma de fuego e intentaron reanimarla, pero ya no fue posible recuperar sus signos vitales.

Víctima fue identificada

El fallecido fue identificado como Carlos Enrique Álvarez, de 37 años, quien quedó en el lugar luego de recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego.

A pesar de los esfuerzos realizados por los bomberos para reanimarlo, la gravedad de las heridas impidió que recuperara sus signos vitales.

El ataque armado ocurrió en un sector de Siquinalá, donde vecinos alertaron sobre la balacera y posteriormente acudieron los cuerpos de socorro para verificar lo sucedido.

Autoridades investigan el ataque

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la balacera y las circunstancias en las que Carlos Enrique Álvarez resultó herido de bala.

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para realizar los trámites de ley y comenzar con las diligencias relacionadas con el fallecimiento.

🚨ATAQUE ARMADO🚨



📍3av y 9 calle Siquinala Escuintla



✏️Hombre muere por heridas de arma de fuego bomberos #41cia atendieron la emergencia y dieron aviso a las autoridades competentes #75añosCVB pic.twitter.com/D4ClhUjyEC — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 17, 2026

La investigación deberá establecer qué ocurrió antes del ataque y determinar las circunstancias en las que el hombre fue herido.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades correspondientes, mientras se realizan las diligencias necesarias en la escena donde ocurrió el hecho.