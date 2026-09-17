Un hombre de aproximadamente 35 años falleció tras ser atacado con arma de fuego en la segunda avenida y 23 calle de la colonia Villalobos 1, zona 12 de Villa Nueva.

Los Bomberos Municipales acudieron al lugar y evaluaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Los proyectiles le provocaron heridas en órganos vitales que ocasionaron su muerte.

Cabe mencionar que es el segundo ataque armado registrado en las últimas horas en el municipio siendo en la zona 1 en donde una persona también resultó fallecida.