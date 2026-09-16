Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre un ataque armado ocurrido en la 4.ª avenida y 3.ª calle, colonia Ciudad Real 1, zona 12 de Villa Nueva.

Técnicos en Urgencias Médicas acudieron al lugar y localizaron a dos jóvenes, de 17 y 19 años, quienes presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria y lograron estabilizarlos en el lugar. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedaron bajo el cuidado de los médicos para recibir atención especializada.

Hasta ahora se desconoce las causas de este ataque armado y los jóvenes aún no han sido identificados por parte de las autoridades.