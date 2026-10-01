Un ataque armado registrado en la 32 calle y 5.ª avenida, zona 3 capitalina, dejó dos hombres fallecidos y una tercera persona herida durante la noche de este jueves 1 de octubre.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y localizaron a las tres personas afectadas. El herido fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

Dos hombres murieron tras el ataque

De acuerdo con la información proporcionada, dos hombres resultaron gravemente heridos durante la balacera y posteriormente fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar también se encontraban dos hombres que intentaron auxiliarlos y realizar maniobras de reanimación durante varios minutos, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

Hasta el momento, las dos personas fallecidas no han sido identificadas y se desconocen las circunstancias que provocaron el ataque armado en este sector de la zona 3.

Un herido fue llevado al hospital

Una tercera persona resultó herida durante el incidente y recibió atención por parte de los Bomberos Voluntarios.

Debido a las heridas que presentaba, los socorristas realizaron su traslado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica.

Hasta ahora no se ha informado sobre la identidad del herido ni sobre su estado de salud después de su ingreso al centro asistencial.

PNC resguarda la escena

La Policía Nacional Civil (PNC) quedó a cargo del resguardo de la escena y coordinó con el Ministerio Público (MP) las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán procesar el lugar y recopilar los indicios que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las circunstancias que provocaron la muerte de los dos hombres.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y las víctimas mortales continúan sin ser identificadas.