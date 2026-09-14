Por el 205 aniversario de la Independencia de Guatemala, bancos, sociedades financieras, casas de cambio y otras entidades del sistema financiero podrán suspender la atención al público este martes 15 de septiembre, debido al asueto.

Sin embargo, algunas agencias podrían atender en horario especial. La medida también contempla a las oficinas de la Superintendencia de Bancos, que permanecerán cerradas durante la jornada.

Los usuarios podrán consultar los horarios de las agencias que brindarán servicio en el sitio web de la Superintendencia de Bancos a partir de este 14 de septiembre, para tomarlo en cuenta si necesitan realizar alguna gestión.