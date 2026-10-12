El FC Barcelona afrontará un nuevo desafío en la UEFA Champions League cuando visite al Galatasaray este martes 13 de octubre, en el estadio RAMS Park de Estambul, por la segunda jornada de la fase de liga. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega en un gran momento futbolístico y buscará sumar su segunda victoria en el torneo europeo, mientras que el equipo turco intentará aprovechar el apoyo de su afición para dar la sorpresa.

El Galatasaray atraviesa un buen momento en el campeonato local, donde se mantiene como líder de la Superliga turca tras ganar cinco de sus primeros siete encuentros. En su compromiso más reciente, derrotó 3-1 al Kasımpaşa, en un partido que logró resolver en los últimos minutos, pese a disputar el tramo final con un jugador menos. Barış Alper Yılmaz y Mario Lemina marcaron los tantos decisivos para asegurar los tres puntos.

Sin embargo, el panorama del conjunto dirigido por Okan Buruk es diferente en la Champions League. En su debut en la competición, cayó 3-1 frente al Sporting de Lisboa, después de comenzar ganando con un tanto tempranero. Por ello, el encuentro ante el Barcelona representa una oportunidad importante para recuperarse y evitar complicaciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, el Barcelona llega como uno de los equipos más destacados del inicio de temporada. Según los datos recopilados por FotMob, el cuadro azulgrana encadenó nueve victorias consecutivas en sus primeros compromisos oficiales, con una destacada producción ofensiva de 39 goles y ocho tantos recibidos. Su buen rendimiento colectivo lo coloca como un rival de máxima exigencia para el conjunto turco.

En el apartado individual, Raphinha y Lamine Yamal han sobresalido por su participación en las acciones ofensivas del equipo catalán. Además, los refuerzos Karim Adeyemi y Anthony Gordon se han adaptado al sistema de Flick, mientras que Gabriel Jesus también ha aportado goles desde su llegada. No obstante, el Barcelona tendrá algunas ausencias importantes, entre ellas las de Raphinha, Andreas Christensen, Roony Bardghji y Frenkie de Jong, quienes no estarían disponibles para este compromiso.

El historial también favorece al Barcelona, cuya última derrota ante el Galatasaray se remonta a noviembre de 1994. Desde entonces, el conjunto azulgrana ha conseguido mejores resultados en sus enfrentamientos, aunque deberá responder ante un rival que buscará hacerse fuerte en su estadio. FotMob considera favorito al equipo español y plantea un posible triunfo por 3-0, aunque el ambiente en Estambul podría convertirse en un factor determinante durante el encuentro.