La Democracia Escuintla, en horas de la madrugada en el interior de un ingenio del sector se reporta un incendio dentro de una bodega en donde almacenaban residuos de melaza.

Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de La Democracia y Masagua Escuintla a bordo de las unidades BD-10, AD-170, TCM-01 y AD-87 laboran por varias horas para poder sofocar las llamas y evitar su propagación hacia otras bodegas cercanas.

La pronta respuesta de los cuerpos de socorro permitió concentrar los esfuerzos en el control del incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras instalaciones cercanas. La intervención coordinada de los bomberos fue clave para contener la emergencia y reducir el riesgo de mayores daños materiales en el sector.