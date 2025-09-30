Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 138 en de Río Hondo, Zacapa, cuando un bus costear colisionó contra un tuc tuc.

Lo que provocó que este saliera de la carretera y cayera a un barranco. Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos al hospital de Zacapa.

Kilómetro 138 de la Ruta al Atlántico, jurisdicción de Las Lomas, Río Hondo, Zacapa, se registra la Colisión de un mototaxi y un bus tipo coaster.



Elemento de @ASONBOMDGT asisten brindando atención pre-hospitalaria a 5 personas…

Estos fueron identificados como :

•Claudia Jennifer Espinoza, de 35 años, piloto del tuctuc.

•Raquel López Hernández

•Nohemy López, de 30 años

•Ashley Natalia Linares López

•José Obeli García López

El piloto de la coaster fue identificado como Elder Daniel Gálvez Cartagena, de 26 años.