Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 138 en de Río Hondo, Zacapa, cuando un bus costear colisionó contra un tuc tuc.
Lo que provocó que este saliera de la carretera y cayera a un barranco. Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos al hospital de Zacapa.
Estos fueron identificados como :
•Claudia Jennifer Espinoza, de 35 años, piloto del tuctuc.
•Raquel López Hernández
•Nohemy López, de 30 años
•Ashley Natalia Linares López
•José Obeli García López
El piloto de la coaster fue identificado como Elder Daniel Gálvez Cartagena, de 26 años.