Un posible ataque armado contra un bus extraurbano provocó una colisión y posterior incendio en la calzada José Milla y Vidaurre y 16 avenida, zona 6 de la capital.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y localizaron a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas en estado grave al Hospital General San Juan de Dios.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De manera preliminar, el bus extraurbano de rutas cortas habría sido atacado a balazos cuando circulaba por el sector, a un costado del templo La Parroquia.

El conductor resultó herido durante el ataque y, según la información inicial, perdió el control de la unidad, que posteriormente colisionó contra un poste de energía eléctrica.

Tras el impacto, el bus y dos motocicletas involucradas en el accidente se incendiaron, lo que generó una emergencia atendida por varias compañías de Bomberos Voluntarios.

Un bus extraurbano de rutas cortas y dos motocicletas colisionaron en la calzada José Milla y Vidaurre y 16 avenida, zona 6. Tras el impacto, los vehículos se incendiaron.



Bomberos Voluntarios de la 4.ª Compañía, 122 y Estación Central atendieron la emergencia. Dos personas… pic.twitter.com/p9fYmB9gR6 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 30, 2026

Motorista quedó debajo de la unidad

Los socorristas localizaron debajo del bus a un motorista, quien presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado para recibir atención médica.

Una de las personas trasladadas presenta quemaduras en aproximadamente el 75 % del cuerpo. Ambas víctimas fueron llevadas en estado grave al Hospital General San Juan de Dios.

Bomberos Voluntarios de la 4.ª Compañía, 122 y Estación Central participaron en las labores de rescate, atención y traslado de los heridos.

Anuncian cierres viales en la zona

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que se realizarán cierres viales en el sector debido a la emergencia.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ataque contra el bus y las circunstancias que provocaron la posterior colisión e incendio de los vehículos involucrados.