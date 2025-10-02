Los Bomberos Municipales de Las Delicias, afiliados a ASONBOMD, respondieron a una colisión entre buses en la ruta que conduce a la aldea Chuva, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.



A bordo de las unidades AD-141 y RD-117, los bomberos brindaron atención prehospitalaria a varias personas que presentaban crisis nerviosa.

Afortunadamente, no se reportaron heridos graves, y hasta el momento solo se han registrado daños materiales. Autoridades hacen el llamado a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.