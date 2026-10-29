En Zacapa, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), asignados a la comisaría departamental, capturaron a Donovhan de 26 años, quien tenía tres órdenes de captura vigentes por los delitos de robo agravado, asesinato y casos especiales de estafa. Los requerimientos fueron emitidos por juzgados de Izabal y Zacapa.

La detención se efectuó en seguimiento a denuncias de ciudadanos que presuntamente eran engañados mediante llamadas telefónicas. Según la información proporcionada, el señalado ofrecía computadoras, teléfonos celulares y motocicletas a precios atractivos, pero solicitaba depósitos de dinero a las personas interesadas.

La PNC continúa desarrollando operativos de seguridad y acciones de investigación para dar seguimiento a las denuncias ciudadanas, ubicar a personas requeridas por la justicia y prevenir hechos delictivos. Las autoridades recomiendan verificar la autenticidad de las ofertas, evitar realizar depósitos por adelantado a desconocidos y denunciar cualquier intento de estafa.