Investigadores de la DEIC y fiscales del MP capturaron a Henry de 25 años, durante un allanamiento en la colonia Los Voladores, zona 3 de Escuintla, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de asesinato, emitida el 29 de octubre por un juzgado de ese departamento.

La captura se realizó en seguimiento a dos ataques armados: el primero, ocurrido el 11 de octubre en la zona 1 de Escuintla, donde murió un exjuez de Asuntos Municipales y dos hombres resultaron heridos; y el segundo, registrado el 23 de octubre en la zona 3 de ese municipio, donde falleció el director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado respectivo y las investigaciones continúan.