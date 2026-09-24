La Policía Nacional Civil (PNC) realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en la 14 calle 6-68, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, como parte de la segunda fase de una investigación contra la posible estructura denominada “Jordanos”.

Según información preliminar, el grupo es investigado por la presunta falsificación de DPI, licencias de conducir y pasaportes. Durante la diligencia, los investigadores inspeccionaron el inmueble y localizaron diversos indicios que serán sometidos a análisis.

Entre los objetos incautados figuran 14 licencias de conducir, dos DPI, una licencia extranjera, 35 tarjetas plásticas en blanco y cuatro chips, que podrían estar relacionados con la elaboración de documentos de identificación. También fueron localizadas 12 tarjetas plásticas con la identificación “Secure” y un disco duro.

La PNC reportó además el hallazgo de 12 pasaportes guatemaltecos, 10 hojas para pasaporte con identificación, 905 hojas en blanco y 12 posibles cubiertas azules para pasaportes ordinarios.

Los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las diligencias para establecer su posible relación con la estructura investigada y determinar cómo habrían sido utilizados.

Los resultados son preliminares. Las autoridades investigan el posible uso de los materiales y su relación con la presunta estructura. La autenticidad de los documentos y las responsabilidades penales deberán establecerse durante el proceso.