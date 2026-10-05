Esta mañana se reportó un incidente que dejó a un hombre fallecido en aldea Agua Salóbrega, jurisdicción municipal de Sanarate, El Progreso.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento de la víctima debido a un trauma craneoencefálico severo.

El fallecido fue identificado por su hija como Manuel Erlindo Estrada Canté, de 52 años de edad. Se coordinó con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.