Una excursión a las Cataratas de Dueñas, ubicadas en el sector que colinda entre San Miguel Dueñas y San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, terminó en tragedia luego de que una joven falleciera tras caer desde una de las cataratas.

La víctima fue identificada como Betzi Nohemí Pereira Castellanos, de 22 años. De acuerdo con información preliminar, la joven se encontraba de excursión cuando, por causas que aún se desconocen, resbaló y cayó. Durante la caída, otra joven que se encontraba en el lugar fue alcanzada por Betzi, provocando que también resultara lesionada.

Joven fue trasladada en estado delicado

La segunda afectada fue identificada como Pamela Ardón López, de 18 años, quien sufrió un severo traumatismo en la zona cervical y la espalda.

Debido a la gravedad de sus lesiones, recibió atención de los cuerpos de socorro y posteriormente fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional de Antigua Guatemala para continuar con la atención médica.

Socorristas atendieron la emergencia

La emergencia fue atendida por elementos de Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Dueñas, quienes se movilizaron con las unidades RD-41 y RD-101.

A las labores también se sumaron elementos de Bomberos Voluntarios para apoyar en las tareas de rescate y extracción debido a las condiciones del terreno. Los socorristas realizaron las maniobras necesarias para auxiliar a la joven herida y permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes para efectuar la recuperación de la persona fallecida.