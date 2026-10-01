Un hecho de tránsito se registró en la zona 3 del departamento de San Marcos, donde un motociclista fue arrollado por un automóvil después de descender de su vehículo.

El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa al motociclista estacionar su motocicleta sobre una línea roja y posteriormente bajar de ella. Segundos después, un automóvil que circulaba por el sector impactó al motociclista, quien cayó tras el fuerte golpe.

Motociclista no sufrió lesiones graves

Afortunadamente, la víctima del percance no presentó lesiones graves como consecuencia del accidente.

Las imágenes del hecho fueron difundidas para mostrar el momento del incidente y llamar a los conductores a mantener la precaución al circular, especialmente en sectores donde existe presencia de motociclistas y peatones.