Un hundimiento se registró en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana, en el sector de La Tinco, Mixco, esto dificulta la circulación vehicular entre la Ciudad de Guatemala y San Lucas Sacatepéquez.

Debido a la emergencia, únicamente permanece habilitado un carril con dirección al occidente, lo que genera restricciones para quienes transitan por el sector.

Se informa que no se implementará carril reversible debido al hundimiento registrado en el km 16 de la ruta Interamericana, con dirección hacia Occidente, donde un camión cayó en el mismo



Se coordina con las autoridades competentes (MICIVI, CONRED), para atender la emergencia pic.twitter.com/gtZN9K9L9F — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) October 13, 2026

En el lugar se realizan trabajos para retirar el camión que transitaba por la ruta y cayó en el socavón y así avanzar en la regulación del tránsito.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones, reducir la velocidad y considerar posibles complicaciones en la circulación al transitar por esta ruta.