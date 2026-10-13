Un hundimiento se registró en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana, en el sector de La Tinco, Mixco, esto dificulta la circulación vehicular entre la Ciudad de Guatemala y San Lucas Sacatepéquez.
Debido a la emergencia, únicamente permanece habilitado un carril con dirección al occidente, lo que genera restricciones para quienes transitan por el sector.
En el lugar se realizan trabajos para retirar el camión que transitaba por la ruta y cayó en el socavón y así avanzar en la regulación del tránsito.
Se recomienda a los conductores tomar precauciones, reducir la velocidad y considerar posibles complicaciones en la circulación al transitar por esta ruta.