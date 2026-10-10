Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) cayó a un barranco en el kilómetro 38 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso.

Bomberos Voluntarios de la 70.ª Compañía auxiliaron al piloto, Randy Pérez, de 38 años, quien presentaba una posible fractura en la pierna derecha. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya para recibir atención médica.

Por su parte, Bomberos Municipales Departamentales trabajaron en el lugar para sofocar el incendio relacionado con el incidente y atendieron la emergencia.

Debido a la magnitud del accidente, el tránsito vehicular quedó completamente bloqueado en ambos sentidos. Las unidades de emergencia fueron ubicadas estratégicamente para asegurar el perímetro y reducir el riesgo de un incidente mayor.