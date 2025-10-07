Un accidente de tránsito se registró en el ingreso a San Antonio Ilotenango, Quiché, el cual involucró a un vehículo liviano y un camión cisterna que colisionaron de frente.

Tras el impacto, el vehículo liviano quedó completamente destruido, mientras que el camión terminó a un costado de la carretera.

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales determinaron que no había ocupantes dentro del vehículo, por lo que dieron aviso a las autoridades competentes, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.