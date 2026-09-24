Un camión colisionó contra un poste de alumbrado público en la calzada Aguilar Batres y 34.ª calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, provocando obstáculos sobre la vía.

Bomberos Municipales acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre el accidente de tránsito y localizaron el vehículo pesado junto al poste derribado.

Camión derriba poste y cables quedan sobre la calle

De acuerdo con la información proporcionada, el camión colisionó contra el poste, que terminó derribado junto con cables que quedaron sobre la vía pública.

Un vehículo liviano que transitaba por el sector logró pasar a pocos metros del punto donde ocurrió el impacto y evitó ser alcanzado por el poste.

Sin embargo, el vehículo quedó atrapado debido a los obstáculos que quedaron sobre la calle, por lo que no pudo continuar su recorrido mientras se atendía la emergencia.

Dos personas fueron atendidas

Paramédicos de los Bomberos Municipales atendieron a dos personas que se encontraban en el lugar y presentaban crisis nerviosa tras el accidente.

Ambas fueron evaluadas y estabilizadas por los socorristas. Después de recibir la atención correspondiente, no fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

El accidente no dejó, según la información proporcionada, personas con heridas que requirieran traslado hospitalario.

Tránsito fue afectado por el accidente

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito se hicieron presentes en el lugar para apoyar con la regulación vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El poste derribado y los cables sobre la calle dificultaron el paso de los vehículos en este tramo de la calzada Aguilar Batres.

Las autoridades y equipos de emergencia trabajaron en el sector para atender las consecuencias del accidente de tránsito y permitir la recuperación de la circulación.