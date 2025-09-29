Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el Bulevar Los Próceres y 22 avenida de la zona 10. El incidente ocurrió cuando un vehículo de transporte expulsó uno de sus neumáticos mientras circulaba.

Tras la pérdida del neumático, el vehículo impactó contra varios autos en el sector, causando daños materiales. Agentes de tránsito se hicieron presentes rápidamente para colaborar y agilizar la movilización vehicular en la concurrida vía.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, únicamente daños a la estructura de los vehículos involucrados.