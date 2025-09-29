Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en el kilómetro 25 de la ruta al Pacífico, e involucró a un vehículo y a un camión de chatarra.

En el lugar, el camión colisionó contra el vehículo, lo que provocó que este impactara contra un paredón en la zona, dejando esparcida la carga sobre la carretera.

La Policía Municipal de Tránsito coordinó la movilización vehicular en el sector y, con el apoyo de grúas, retiró el vehículo que había quedado empotrado, liberando así la ruta.